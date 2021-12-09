Сегодня ласнамяэсцы смогут проголосовать за идеи народного бюджета в Lasnamäe Centrum

”Жители Ласнамяэ активно подавали свои идеи на голосование народного бюджета. Экспертная комиссия отобрала в финальный раунд 15 идей, реализация которых представляется возможной и выполнима в рамках народного бюджета в финансовом плане. Сотни людей уже отдали свои голоса в поддержки приглянувшихся им идей. Приглашаю жителей Ласнамяэ, которые не слишком уверенно чувствуют себя онлайн, ознакомиться с идеями и проголосовать за те из них, которые понравятся вам больше всего в стенах Lasnamäe Centrum, где сотрудники районной управы при необходимости могут рассказать об идеях и помочь проголосовать”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Прошедшие на этап голосования идеи предлагают благоустроить пляж Иру, развивать местный парк Катлери, привести в порядок ведущую к озеру Паэ лестницу, разбить в районе фруктовый или даже ботанический сад. Также люди хотят добавить в городское пространство больше скамеек, общественных туалетов, добавить фонтаны, влагостойкие розетки и общедоступные музыкальные инструменты. Также уделяется внимание детским площадкам и спортивным объектам: жители хотят видеть в районе новые уличные тренажерные залы, спортивные площадки и трассу для игры в диск-гольф. К сферам культуры и городского пространства также можно отнести идеи о создании в Ласнамяэ народной библиотеки и галереи уличного искусства.

Временный пункт для голосования открыт в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) 9 декабря с 11 до 18 часов. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ. Каждый участник голосования может проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи, однако нельзя отдать два голоса одной и той же идее.