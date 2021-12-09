В США бывший пловец-мужчина стал трансгендером и теперь крушит рекорды страны в плавании

Как сообщает источник, в заплыве на 1500 метров американка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Некоторые соперницы отставали от 22-летней спортсменки на круг. Отмечается, что победы Томас вызвали недовольство остальных участниц соревнований из-за того, что она год назад была мужчиной и соревнуется с ними не на равных.

При этом результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Она заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года.

Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ввел концепцию из десяти принципов. Согласно новым рекомендациям, каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях, независимо от трансгендерной идентичности или половых различий.

Уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества. Однако в МОК считают, что детальной разработкой критериев отбора должны заниматься федерации в каждом виде спорта.

Напомним, первым в истории открытой транс-персоной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.