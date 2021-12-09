Полиция арестовала экс-главу петербургской Федерации борьбы и по совместительству криминального авторитета

7 декабря Кулибаба был задержан. 8 декабря ему были предъявлены обвинения. Своей вины мужчина не признал.

Октябрьский районный суд заключил подсудимого под стражу до 6 февраля 2022 года включительно.

По версии следствия, Кулибаба организовал двойное убийство, которое было совершено в Санкт-Петербурге в августе 1993 года. Тогда неустановленные мужчины, находясь в кустах в сквере, расстреляли из автоматов автомобиль, в котором находились криминальный авторитет Игорь Савин по прозвищу Кувалда и еще один мужчина.

В 2010 году его обвиняли в организации убийства генерального директора охранного предприятия ”Каскад” Вадима Чечеля. Однако через два года присяжные признали его невиновным.