Великобритания и Дания договорились о сотрудничестве для сдерживания России

Великобритания и Дания договорись усилить сотрудничество в военной сфере, в частности "чтобы удержать Россию от агрессивного поведения и других угроз". Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран, которое было опубликовано в среду, 8 декабря.

НАТО, по их мнению, "должно иметь возможность развертывать силы во всех своих регионах со скоростью, необходимой для обеспечения своевременного усиления союзников в случае кризиса или военного конфликта". Дания и Великобритании собираются укреплять сотрудничество в военной мобильности через НАТО, Северную группу и на двусторонней основе.

Основными очагами напряженности в Европе обе страны считают использование мигрантов в качестве оружия против Польши и Литвы, наращивание российских войск у границы с Украиной, аннексию Крыма, кибератаки и дезинформацию. Министры в своем заявлении говорят о недопустимости "дестабилизируюших действий" России и Беларуси и обещают, что любое российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.