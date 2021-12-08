Футбол
08.12.2021, 22:59

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" ушел от поражения в матче с "Челси" на последней минуте

 
Фото: Scanpix

В футбольной Лиге чемпионов определилась судьба команд группы, где выступает питерский "Зенит".

Благодаря голу Оздоева на 4-й добавленной минуте, питерский "Зенит" смог свести вничью домашний матч с лондонским "Челси" и занять третье место в группе H. Теперь питерцы сыграют в Лиге Европы, но случится это уже весной.

В другом матче этой группы туринский "Ювентус" с минимальным счетом победил шведский "Мальмё" — 1:0. Это позволило итальянской команде выиграть группу H и вместе с "Челси" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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