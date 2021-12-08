ФОТО | Объявлены лучшие спортсмены и лучшая команда Таллинна(1)
В ходе торжественной церемонии, которая состоялась сегодня вечером на Ратушной площади и в Доме учителя, были объявлены лучшие спортсмены столицы и команда года. Титул лучшей спортсменки 2021 года получила фехтовальщица Катрина Лехис, лучшего спортсмена — гребец Юри-Микк Удам, лучшей команды — баскетбольная команда BC Kalev/Cramo.
”Невзирая на обстоятельства, в этом году наши спортсмены вновь заняли высокие места на международных соревнованиях, завоевали олимпийские медали и титулы чемпионов мира, подарив всем любителям спорта незабываемые впечатления. Награждение лучших спортсменов года — давняя традиция, с помощью которой мы хотим выразить благодарность, отметить заслуги наших спортивных героев и придать им энтузиазма для новых побед, а также подтолкнуть юных любителей спорта к смелым мечтам. Впервые награждение лучших спортсменов состоялось на Ратушной площади, на глазах у горожан”, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт в своей приветственной речи.
Титул параспортсмена года завоевал пловец Матц Топкин, звание юниора года — пловчиха Энели Эфимова, а лучшим молодежным спортивным клубом стала школа плавания ”Калев”. В порядке исключения за выдающиеся достижения в сезоне 2020/2021 была награждена и женская волейбольная команда TalTech/Tradehouse.
Фехтовальщица Катрина Лехис на Олимпийских играх в Токио завоевала золото в командном турнире и бронзу — в индивидуальной шпаге. Тренер Катрины Лехис — Николай Новоселов, главный тренер женской сборной — Кайдо Кааберма.
Юри-Микк Удам в этом году завоевал бронзовую медаль в парной четверке на чемпионате Европы по академической гребле, а в финале Олимпийских игр в Токио — шестое место. Тренер Юри-Микка Удама — Вейкко Синисало.
Баскетбольная команда BC Kalev/Cramo является чемпионом Эстонии и обладателем Кубка сезона 2020/2021. Команда впервые выиграла эстонско-латвийскую баскетбольную лигу и квалификационный турнир Лиги чемпионов, и прошла в турнир подгруппы. Главный тренер баскетбольной команды BC Kalev/Cramo — Роберт Штелмахер.
Жители Таллинна могли поучаствовать в выборе лучших спортсменов и команды 2021 года, проголосовав за любимых спортсменов через интернет. Номинантами в категории ”Спортсменка года” были Анетт Контавейт, Эпп Мяэ, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. В качестве кандидатов на звание ”Спортсмен года” были представлены Эрко Аабрамс, Пеэтер Олеск, Юри-Микк Удам, Даниэль Зайцев, Йоханнес Эрм. Номинантами в категории ”Лучшая спортивная команда” были: баскетбольная команда BC Kalev/Cramo, футбольная команда FC Flora, команда по флорболу Sparta Team Automaailm, женская волейбольная команда TalTech/Tradehouse и женская футбольная команда FC Flora.
Список номинантов на звание лучших спортсменов города Таллинна составлялся исходя из предложений спортивных объединений. Кандидатами могли стать спортсмены, чьим местом жительства на основании данных регистра народонаселения является город Таллинн, и которые успешно выступили на международных титульных соревнованиях среди взрослых, а также спортивные команды, ставшие чемпионами Эстонии в высшей лиге, занявшие высокое место в региональной или европейской лиге, если их родной зал находится в Таллинне и домашние игры также проходят в столице.
По итогам интернет-голосования окончательное решение принял Таллиннский департамент культуры и спорта. Учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимался во внимание вклад спортсменов и команд в продвижение местной спортивной жизни — организацию спортивных мероприятий, популяризацию активного образа жизни, поддержку молодежного спорта и т.д.
Таллинн награждает лучших спортсменов и спортивные команды с 1994 года — в этом году этой традиции исполнилось 26 лет.
Обладатели титулов этого года были названы в ходе торжественной церемонии, которая состоялась на Ратушной площади. В мероприятии могли принять участие все желающие.