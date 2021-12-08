ФОТО | Объявлены лучшие спортсмены и лучшая команда Таллинна

”Невзирая на обстоятельства, в этом году наши спортсмены вновь заняли высокие места на международных соревнованиях, завоевали олимпийские медали и титулы чемпионов мира, подарив всем любителям спорта незабываемые впечатления. Награждение лучших спортсменов года — давняя традиция, с помощью которой мы хотим выразить благодарность, отметить заслуги наших спортивных героев и придать им энтузиазма для новых побед, а также подтолкнуть юных любителей спорта к смелым мечтам. Впервые награждение лучших спортсменов состоялось на Ратушной площади, на глазах у горожан”, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт в своей приветственной речи.

Титул параспортсмена года завоевал пловец Матц Топкин, звание юниора года — пловчиха Энели Эфимова, а лучшим молодежным спортивным клубом стала школа плавания ”Калев”. В порядке исключения за выдающиеся достижения в сезоне 2020/2021 была награждена и женская волейбольная команда TalTech/Tradehouse.

Фехтовальщица Катрина Лехис на Олимпийских играх в Токио завоевала золото в командном турнире и бронзу — в индивидуальной шпаге. Тренер Катрины Лехис — Николай Новоселов, главный тренер женской сборной — Кайдо Кааберма.

Юри-Микк Удам в этом году завоевал бронзовую медаль в парной четверке на чемпионате Европы по академической гребле, а в финале Олимпийских игр в Токио — шестое место. Тренер Юри-Микка Удама — Вейкко Синисало.

Баскетбольная команда BC Kalev/Cramo является чемпионом Эстонии и обладателем Кубка сезона 2020/2021. Команда впервые выиграла эстонско-латвийскую баскетбольную лигу и квалификационный турнир Лиги чемпионов, и прошла в турнир подгруппы. Главный тренер баскетбольной команды BC Kalev/Cramo — Роберт Штелмахер.