Новый канцлер Германии Олаф Шольц вступил в должность

Социал-демократический политик Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. В поддержку преемника Ангелы Меркель, возглавлявшей правительство Германии на протяжении 16 последних лет, проголосовали 395 депутатов бундестага. Позднее президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером во время церемонии во дворце Бельвю, передает DW.

Согласно статье 63 Основного закона ФРГ, канцлера по итогам парламентских выборов выбирает парламент — бундестаг — и предлагает на утверждение федеральному президенту. Избирается тот, кто наберет большинство голосов депутатов — не менее 369. Шольц одержал победу благодаря поддержке не только со стороны собственной Социал-демократической партии Германии (СДПГ), но и со стороны "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). Именно эти три политические силы образуют новую правящую коалицию в ФРГ.

Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом. Шольц дважды был депутатом бундестага — с 1998 по 2001 год и с 2002 по 2011 год. С 2007 по 2009 год он занимал пост министра труда в правительстве ФРГ, с 2011 по 2018 год был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера.

Избиратели прочат Шольцу недолгое пребывание у власти

В ходе предвыборной кампании Шольца нередко критиковали за отсутствие харизмы. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом YouGov, почти две трети немцев не думают, что Шольц пробудет по посту канцлера больше четырех лет.

Как показали данные опроса, обнародованные 8 декабря, 20 процентов респондентов полагают, что возглавляемая Шольцем трехпартийная коалиция распадется еще до следующих выборов в бундестаг. Еще 44 процента считают, что Шольц продержится у власти все четыре года, но не будет переизбран вновь. И лишь 1,3 процента опрошенных настолько верят в Шольца, что полагают, что он будет оставаться у власти так же долго, как и его предшественница Ангела Меркель — 16 лет.