В субботу в ласнамяэском парке Тондираба откроется каток

”Парки Таллинна предлагают различные возможности для проведения досуга и парк Тондираба — не исключение. Я уверен, что каток станет самым главным зимним аттракционом в парке Тондираба и порадует как жителей Ласнамяэ, так и других гостей парка”, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Каток под открытым небом расположен в западной части парка Тондираба и туда можно будет прийти со своими личными коньками (запрещены походные коньки и конькобежные коньки). Катком в парке Тондираба управляет предприятие HK Hall OÜ, чьи катки помимо Ласнамяэ также работают в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме.

”Каток откроется в эту субботу в 13:00 и по случаю открытия приготовлено несколько сюрпризов. Новый каток откроет символическое выступление спортивной школы Reval и в день открытия первый час все смогут кататься бесплатно”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Размер самого катка составляет 1200 квадратных метров, также к этому добавится зона обслуживания. В наличии есть порядка 300 пар коньков, а посетители также могут отведать мини-блинчики в уличном кафе Kooker. Посещение катка и аренда коньков будут платными.

Каток в парке Тондираба открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов и длительность билета составляет 60 минут. Как в Кесклинне, Мустамяэ и Нымме, свои уроки на катке смогут провести все желающие школы и детские сады Таллинна. которые не должны платить за билет. В последние годы этой возможностью воспользовались десятки тысяч детей и школьников.

Для посещения катка необходимо предъявить COVID-сертификат о пройденной вакцинации или перенесенной болезни. COVID-сертификат действует вместе с удостоверяющим личность документом. Сертификат не должны предъявлять посетители в возрасте до 18 лет.

Этой зимой в Ласнамяэ продолжит работу каток на стадионе Хярма. О точной дате его открытия будет объявлено позже. Также управа района Ласнамяэ планирует открыть лыжню в парке Тондираба. Новая лыжня уже проложена в парке Паэ.