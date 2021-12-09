Мужская сборная Эстонии по флорболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Эстония заняла в своей группе D первое место, выиграв все матчи. В первой игре была обыграна сборная Филиппин (13:6). Далее наши флорболисты разгромили сборную Канады (21:4), а в последнем туре легко разобрались со сборной Сингапура - 13:2.

В 1/8 Эстонию ждала сборная Дании, с которой Эстонская сборная играла в 1/8 финала на прошлом чемпионате мира и тогда в тяжелейшей игре было поражение 2:3. На этом чемпионате мира эстонская сборная смогла взять реванш и обыграла датчан со счетом 5:3.

В четвертьфинале эстонской сборной предстоит сыграть со Швейцарией, в случае победы в полуфинале нашу сборную будет ждать победитель пары Швеция — Норвегия.

Игра против Швейцарии пройдет в четверг, начало встречи в 15:30, по эстонскому времени.