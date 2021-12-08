Германия и США договорились о закрытии "Северного потока - 2" в случае вторжения РФ в Украину

В случае российской военной агрессии против Украины Германия закроет газопровод "Северный поток — 2". Правительства США и ФРГ достигли соответствующих договоренностей, сообщает во вторник, 7 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе.

В то же время остается неясным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии. Администрация президента в Вашингтоне заявила, что Германия взяла на себя обязательства в отношении "Северного потока — 2" в случае "агрессивных действий" России в Украине.

В свою очередь, Reuters приводит слова неназванного европейского дипломата о том, что США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае вторжения РФ в Украину. И в этом случае, считает дипломат, никто не захочет иметь дела с "Северным потоком — 2" из опасений попасть под них.

США угрожают России санкциями

Вашингтон пригрозил Кремлю новыми ограничениями в отношении "Северного потока — 2" в случае нападения на Украину. "Это способ давления со стороны Запада", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Потому что если Владимир Путин хочет, чтобы российский газ шел по этому трубопроводу, он, возможно, не станет рисковать и совершать вторжение в Украину".

Ранее 7 декабря Джо Байден во время в ходе видеосаммита Владимиром Путиным пообещал "жесткие санкции, в том числе экономические" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной, сообщил Белый дом.