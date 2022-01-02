Tesla Model 3 стоит на 14000 долларов меньше, чем средний автомобиль с бензиновым двигателем

Хотя люди и начинают потихоньку осознавать, что в эксплуатации электромобили дешевле своих аналогов с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), почти все владельцы последних от души удивляются, узнав, что обладать электрокаром выгоднее и в целом.

Это означает, что при прочих равных расходах Model 3 Rear Wheel Drive (ранее известная как Standard Range Plus) даже за короткий трехлетний период обслуживания обойдется на тысячи долларов дешевле.

Предположим, вы решили купить заднеприводную (RWD) Model 3, и в тот же день ваш сосед также купил автомобиль, но вместо этого он выбрал нечто среднее вроде Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Subaru, Honda или подобных им.

С увеличением периода владения увеличивается и профит от Model 3, и даже если предположить, что среднему автомобилю более десяти с половиной лет, допустим, что и вы, и ваш сосед продадите свои машины спустя всего три года.

Если мы примем во внимание все значительные затраты, в том числе первоначальную сумму на покупку машины, и добавим к ним амортизацию, расходы на топливо, техническое обслуживание, страховку, а также регистрационные и лицензионные сборы, то после того как будет сведен дебет с кредитом, на вашем банковском счете останется почти на 14 000 долларов больше, чем у вашего соседа, который купил среднестатистический бензиновый или дизельный автомобиль.

Это солидная сумма: ее хватит на то, чтобы купить вторую новую машину. Многие люди либо удивляются, либо просто не верят цифрам. Поэтому ниже приведена сводная таблица расчетов.

Дьявол кроется в деталях

Во многих расчетах дьявол часто кроется в деталях, и из-за предположений могут развалиться даже самые основательные исследования. Для расчетов, приведенных в этой статье, были использованы только надежные цифры из авторитетных источников, которые можно легко проверить.