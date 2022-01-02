Tesla Model 3 стоит на 14000 долларов меньше, чем средний автомобиль с бензиновым двигателем(11)
Одна из вещей, которая вызывает больше всего удивления, когда речь заходит об автомобилях Tesla, — это то, что для большинства владельцев Model 3 ее обслуживание обходится дешевле обслуживания среднестатистического автомобиля. Об этом пишет The Driven.
Хотя люди и начинают потихоньку осознавать, что в эксплуатации электромобили дешевле своих аналогов с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), почти все владельцы последних от души удивляются, узнав, что обладать электрокаром выгоднее и в целом.
Это означает, что при прочих равных расходах Model 3 Rear Wheel Drive (ранее известная как Standard Range Plus) даже за короткий трехлетний период обслуживания обойдется на тысячи долларов дешевле.
Предположим, вы решили купить заднеприводную (RWD) Model 3, и в тот же день ваш сосед также купил автомобиль, но вместо этого он выбрал нечто среднее вроде Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Subaru, Honda или подобных им.
С увеличением периода владения увеличивается и профит от Model 3, и даже если предположить, что среднему автомобилю более десяти с половиной лет, допустим, что и вы, и ваш сосед продадите свои машины спустя всего три года.
Если мы примем во внимание все значительные затраты, в том числе первоначальную сумму на покупку машины, и добавим к ним амортизацию, расходы на топливо, техническое обслуживание, страховку, а также регистрационные и лицензионные сборы, то после того как будет сведен дебет с кредитом, на вашем банковском счете останется почти на 14 000 долларов больше, чем у вашего соседа, который купил среднестатистический бензиновый или дизельный автомобиль.
Это солидная сумма: ее хватит на то, чтобы купить вторую новую машину. Многие люди либо удивляются, либо просто не верят цифрам. Поэтому ниже приведена сводная таблица расчетов.
Дьявол кроется в деталях
Во многих расчетах дьявол часто кроется в деталях, и из-за предположений могут развалиться даже самые основательные исследования. Для расчетов, приведенных в этой статье, были использованы только надежные цифры из авторитетных источников, которые можно легко проверить.
Например, поскольку Model 3 появилась на рынке всего немногим более двух лет назад, а текущая стоимость перепродажи повышается из-за уникальной динамики рынка, связанной с пандемией Covid-19, размеры амортизации были взяты из исследования iSeeCars.com.
В ходе этого исследования было проанализировано 5,7 миллиона новых автомобилей, купленных в Соединенных Штатах в период с января по июнь 2017 года, и 1,2 миллиона автомобилей того же года, проданных в период с января по июнь 2020 года.
Мы проверили модель на чувствительность входных данных, и что интересно: даже если мы удваиваем коэффициент амортизации для Model 3 при сохранении коэффициента амортизации для среднего автомобиля с ДВС, Tesla все равно оказывается более чем на 7000 долларов дешевле.
Также мы проанализировали средние цены на топливо с низким октановым числом за десятилетний период с 2011 по 2021 год включительно. Речь идет об Австралии.
Однако вместо того, чтобы сравнивать их со средними ценами на электроэнергию в Австралии за тот же период, мы просто приняли во внимание последние (а также самые высокие) среднестатистические тарифы, хотя, как известно большинству владельцев электромобилей, они могут пользоваться специальными и вполне комфортными пакетами на электроэнергию.
Кроме того, электромобили можно заряжать, используя электроэнергию, произведенную солнечными фотоэлектрическими системами (СФЭС).
Окупив себя, СФЭС предоставляет бесплатное электричество своим владельцам, которые в основном заряжают устройства дома или, например, в торговых центрах, где можно сделать это бесплатно. Таким образом, зарядить электромобиль с практически нулевыми затратами вполне реально.
Что касается затрат на техническое обслуживание, то мы провели анализ стоимости услуг, предоставляемых непосредственно Tesla, а также более дешевыми сторонними сервисными центрами.
Подробнее с этой информацией можно познакомиться, посмотрев представленное ниже видео. Обслуживание Model 3 обходится примерно в треть той суммы, которая требуется для обслуживания среднестатистического автомобиля в течение пяти лет. Другими словами, три года обслуживания Model 3 равняются шести месяцам обслуживания машины с ДВС.
Хотя исходные данные в расчетах были весьма ориентировочными — стоимость Model 3 RWD начиналась в среднем с 63 626 долларов, а среднестатистического автомобиля с 40 912 долларов, — кто-то может утверждать, что мы проигнорировали дополнительные расходы.
Однако, как показано в таблице ниже, даже с учетом дополнительных расходов Model 3 в Австралии по-прежнему на 12 617 долларов выгоднее автомобиля с ДВС.
Будь то 12 617 долларов или 13 679 долларов, это все равно большая сумма денег. Как уже было сказано, этого хватит, чтобы купить вторую новую машину, но, что удивительно, на этом удивительная экономия не заканчивается.
Расходы на страхование
Как вы могли обратить внимание, есть категория, где Model 3 дороже, — это страхование.
Тем не менее, хотя страхование Tesla может быть дороже в абсолютном выражении, в основном из-за более высокой стоимости автомобиля, мы обнаружили, что страховые взносы по сравнению с страховой стоимостью автомобиля дешевле, а средние показатели по Австралии в этом отношении выглядят примерно равными: годовые взносы составляют 3-4% от стоимости обоих версий автомобилей.
Интересно и то, что это одна из областей, в которой Tesla продолжает внедрять инновации.
Tesla вводит страхование в режиме реального времени
Два года назад Tesla представила в Калифорнии собственный проект страхования под названием Tesla Insurance.
Неспешно внедряя этот проект в других штатах США, Tesla сочетает его с собственной интегрированной средой обработки и передачи данных Safety Score (”рейтинг безопасности”), которая, как следует из названия, дает оценку безопасности вождения, основанную на поведении водителя за рулем, и предназначена для статистического прогнозирования вероятности возможного столкновения.
Ежемесячные страховые взносы зависят от оценки безопасного вождения каждого владельца автомобиля, и по мере изменения оценки время от времени меняется и сумма страхового взноса.
Tesla называет это страхованием в режиме реального времени. Естественно, чем выше оценка безопасного вождения, тем меньше у водителя штрафов. Например, при результате Safety Score в 98% скидка может составлять до 56% по сравнению с Safety Score в 88%.
Вторая и последняя область, где Tesla Model 3 обходится дороже, чем среднестатистический дизельный или бензиновый автомобиль с ДВС, — это первоначальная стоимость, она же ”цена на этикетке”. Здесь должны сыграть свою роль власти штатов и федеральное правительство. Истинным безумием можно считать то, что мы все еще вкладываемся в ископаемое топливо, одновременно облагая налогом электромобили.
Тем не менее, Tesla разрабатывает модель стоимостью 25 000 долларов, известную под названием Model 2, хотя Илон Маск уже подтвердил, что название не окончательное, и в конечном итоге она, скорее всего, будет называться Model A.
После того, как модель будет представлена, и когда она, в конечном итоге, поступит в продажу, стоимость ее будет ниже или примерно такой же, как у среднего бензинового или дизельного автомобиля. Это не только переплюнет выгодную экономическую составляющую машин Tesla первого поколения, но и нанесет последний смертельный удар по двигателю внутреннего сгорания в его роли элемента самого привычного средства передвижения.
Изобилие характеристик
Довольно удивительно, что Model 3 имеет экономические показатели, превосходящие показатели среднестатистического автомобиля, поскольку подразумевается, что эти два вида сравниваются как нечто подобное, в то время как в действительности это крайне далеко от истины.
Дело в том, что Tesla Model 3 превосходит средний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания практически во всех аспектах, включая:
- Безопасность
- Функции помощи водителю
- Производительность
- Функциональность
- Сопрягаемость
- Место для хранения
- Окружающая среда
- Охрана
- Удобство
- Развлечения
- Практичность
- Технологии
- Контент местного производства
- Бренд / миссия
Пасхалки и многие другие уникальные особенности автомобилей Tesla
Кроме того, в отличие от большинства автомобилей, которые в своей наилучшей форме бывают только в день выезда из автосалона, Model 3 постоянно совершенствуется за счет в основном бесплатных обновлений программного обеспечения по беспроводной сети.
Впечатляющий, но не исчерпывающий представленный ниже список учитывает лишь некоторые из дополнительных функций, которые были добавлены в Model 3 в течение последних двух лет:
- увеличение дальности примерно на 5 км,
- примерно на 5% больше мощности,
- вождение с одной педалью,
- режим с питомцем,
- режим палатки,
- видеопотоки с боковой камеры,
- Netflix,
- YouTube,
- длинный список новых голосовых команд, включая голосовую клавиатуру,
- возможность слушать входящие SMS-сообщения и возможность диктовать ответ,
- обновления визуализации вождения, включая отображение людей, знаков остановки, светофоров и даже таких объектов, как дорожные конусы, мусорные баки, дорожные заграждения и т. д.,
- автоматическое сохранение кадров с видеорегистратора при звуке гудка,
- караоке и множество новых видеоигр,
- профили водителей,
- возможность регулировать скорость зарядки через приложение,
- настройка приложения под себя,
- режим мойки,
- Smart Summon, позволяющий автомобилю самостоятельно проехать 50–60 метров на автостоянке,
а также множество средств помощи водителю и усовершенствований автопилота, таких как возможность отслеживать скорость движения на близлежащих полосах движения и, при необходимости, обгонять другие автомобили. Автомобиль также может останавливаться на светофорах, у предписывающих знаков, на перекрестках с круговым движением и так далее.
Это лишь некоторые из дополнительных функций, добавленных за последние два года. Но на этом все не заканчивается, поскольку инновации и улучшения идут в Tesla непрерывным потоком.
На подходе много новых интересных обновлений, в том числе кнопка бета-тестирования функции полного самоуправления (FSD), бета-версия Safety Score, услуга подписки на FSD, возможность определять неблагоприятные дорожные условия, удаленный просмотр происходящего с машиной в реальном времени, покупки из автомобиля — это лишь некоторые из функций, о которых стало известно в настоящее время.
И, скорее всего, в разработке находятся еще десятки улучшений, о которых нам еще предстоит узнать.
Кроме того, в автомобиле, по слухам, будет улучшена его и без того непревзойденная безопасность: теперь подушки безопасности будут раскрываться более комфортно с учетом веса пассажиров и положения сидения.
Другими словами, подушки безопасности саморегулируются: когда, насколько быстро и в каком направлении сработать в зависимости от того, на каком месте сиденья сидит водитель. Алгоритм также учитывает распределение давления на автокресло, определяя, кто является пассажиром: младенец, ребенок или взрослый, и даже пытается рассчитать вероятный пол человека.
Помимо беспроводных обновлений, автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для обеспечения полного беспилотного вождения (FSD) в недалеком будущем.
Кто-то может возразить, что автомобили не будут похожи на автомобили, но, возможно, и экономическая составляющая в значительной степени является доказательством наступившего будущего.
Означает ли это, что Model 3 или Tesla — это подходящий автомобиль для всех и для любой ситуации?
Нет, конечно, нет. Но, принимая во внимание улучшения FSD, превосходство Model 3 и Model Y не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения как количественной, так и качественной ценности, хочется задуматься, не достигли ли мы еще границы, которую Илон Маск назвал ”безумием с финансовой точки зрения —покупать что-либо, кроме Tesla”.