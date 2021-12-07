ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Лейпциг" сенсационно обыграл "Манчестер Сити", украинский "Шахтер" и молдавский "Шериф" разошлись миром

В группе А немецкий "РБ Лейпциг" обыграл дома английский "Манчестер Сити" — 2:1. Эта победа позволила немецкому клубу занять третье место и выйти в Лигу Европы. В другом матче группы французский "Пари Сен-Жермен" легко разобрался с бельгийским "Брюгге" — 4:1. По два гола забили Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

В группе B мадридский "Атлетико", который перед последним туром занимал последнее место в группе, сумел обыграть на выезде португальский "Порту" и вскочил на последнюю ступеньку уносящегося в плей-офф ЛЧ поезда. Во втором матче итальянскому "Милану" нужно было обязательно обыгрывать "Ливерпуль", но увы, это сделать не удалось — домашнее поражение 1:2.

В группе С обладателя путевки в плей-офф пришлось определять по разнице мячей. Дортмундская "Боруссия" разнесла турецкий "Бешикташ" 5:0, но этого не хватило, чтобы опередить португальский "Спортинг". "Аякс" забил "Спортингу" 4 мяча, но португальцы ответили двумя и этого хватило для того, чтобы "Боруссия" готовилась в Лиге Европы весной. "Бешикташ" же вообще не набрал очков в групповом турнире и бесславно заканчивает выступление в еврокубках.

В группе D в ничего не значащем матче тираспольский "Шериф" на выезде сыграл вничью с украинским "Шахтером", а мадридский "Реал" обыграл миланский "Интер", заняв первое место в группе.

Лига чемпионов продолжится сегодня, когда сыграют оставшиеся четыре группы. Следим за питерским "Зенитом", которому достаточно сыграть вничью с "Челси", чтобы выйти в Лигу Европы.