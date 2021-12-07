ВИДЕО | Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продлились чуть больше двух часов

Встреча началась в 18:08 по московскому времени (17 часов по эстонскому). Путин во время переговоров находился в Сочи, а Байден — в Вашингтоне. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В прямом эфире показали только начало встречи, где два лидера приветствуют друг друга.

Байден после приветствия выразил сожаление, что они с Путиным не смогли встретиться саммите G20 в Риме (куда российский президент не поехал. — РБК), и сказал, что надеется в следующий раз на саммите «двадцатки» пообщаться с российским коллегой лично.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал, что на встрече Путин и Байден обсудят «кризисные темы». Лидеры поговорят о реализации женевских договоренностей, работе дипломатических ведомств, ситуации на Украине, продвижении Североатлантического альянса на восток и инициативе Путина о достижении юридических гарантий остановки этого продвижения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что президенты будут говорить о двусторонних отношениях между государствами, в том числе кибербезопасности и стратегической стабильности, а также о региональных проблемах.

Подробностей о том, что обсуждали главы двух государств, пока нет.