В Эстонии продают легендарный американский автомобиль 1939 года

Американский автомобиль Buick cтоит 28 тысяч евро. Он 1939 года выпуска, то есть ему 82 года. Это один из первых автомобилей, на котором установили рядный 8-цилиндровый 141-сильный нижнеклапанный мотор.

Помимо этого, его можно считать эксклюзивным, так как выпустили всего 543 таких моделей. До нашего времени их сохранилось намного меньше. С виду авто хорошо сохранилось, на черном кузове не видно ржавчины.