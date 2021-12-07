Бразильский нападающий с российским паспортом заявил о желании вернуться в Россию

В феврале 2015 года Ари получил предложение от Фабио Капелло стать гражданином РФ и подал документы на получение российского гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную России. В июле 2017 года Ари подтверждал свое желание его получить и сыграть в составе сборной России на домашнем для нее чемпионате мира 2018 года. Однако процесс получения гражданства затянулся, и Ари получил российский паспорт только в июле 2018 года. 12 ноября 2018 года получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции.