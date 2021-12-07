В Кремле отреагировали на решение США объявить бойкот пекинской олимпиаде

”Главное в плане Олимпиады — чтобы спортсменов ничего не касалось. Мы ратуем за то, чтобы политика не привносилась в олимпийские дела. Мы сохраняем свою позицию. Что касается этого случая, то американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Трудно сказать насколько это бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в условиях пандемических ограничений. Давно уже согласовано, что официальные представители приглашаться не будут. Для нас главное, чтобы все спортсмены могли принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики”, — сказал Песков.