ФОТО | На Штромке появились новые остановки — вдоль пляжа пустят автобус?

Сейчас в Пыхья-Таллинне реновируют Кольде пуйестеэ. Местные жители обратили внимание, что возле выхода к центру пляжа появились остановки в две стороны под названием "Раннапарги". Планируют ли по отремонтированной дороге запустить новый автобус?

"Планируется, что автобус номер 66 будет ходить по бульвару Кольде в двух направлениях. Более точный маршрут пока неизвестен", — ответила RusDelfi Виолетта Ланман, советник по связям с общественностью управы.

Сейчас 66-й автобус едет только от пляжа в сторону Сыле, делая круг возле торгового центра "Штрооми".

Кольде пуйестеэ доделают к маю 2022 года.