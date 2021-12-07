07.12.2021, 09:10
Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси
Фото: Scanpix
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что ему трудно выбрать лучшего игрока между футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Слова Ибрагимовича передает Football Italia.
”Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси. Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле — это прирожденное, а не натренированное”, — сказал Златан.
Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере ”Золотой мяч”. Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской ”Баварии” Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского ”Челси” и сборной Италии Жоржиньо.