07.12.2021, 08:10
Боец UFC признался в двоеженстве(1)
Фото: Scanpix
Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов на YouTube-канале «Разрешите вас перебить» рассказал о том, каково ему живется сразу с двумя женами.
”Тяжело без семьи. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого. Да, у меня две жены. Две жены и шестеро детей. В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально. Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там”, — сказал Жумагулов.
Жумагулов выступает в наилегчайшей весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Всего за свою карьеру 33-летний боец провел 20 боев, 14 из которых завершились для него поражением.