США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Белый дом проинформировал союзников о принятом решении и предоставил им право самим решить, как поступить в отношении предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине , отметила Псаки.

Ранее 6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что администрация президента США в ближайшее время объявит, что ни один из ее представителей не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.