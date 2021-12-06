06.12.2021, 21:06
США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине(14)
Foto: Pixabay.com, Valguslapsed.com
Белый дом принял решение объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Об этом передает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Белый дом проинформировал союзников о принятом решении и предоставил им право самим решить, как поступить в отношении предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, отметила Псаки.
Ранее 6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что администрация президента США в ближайшее время объявит, что ни один из ее представителей не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.