Эксперт ВОЗ объяснил быстрое распространение омикрон-штамма

Эпидемиолог объяснил, что в этом плане все страны можно сравнить с сыром с дырочками: через бреши, возникающие в результате международных авиаперевозок, в них проникают новые штаммы.

”В настоящее время число случаев заболевания внутри каждой страны, где была зафиксирован омикрон-штамм, слишком мало, чтобы сделать обоснованный вывод о том, будет ли эта разновидность такой же или более способной к быстрому распространению, как дельта, и породит ли она новую волну пандемии”, — сказал Мас-Кома.

По словам специалиста, предварительного анализа обнаруженных в вирусе мутаций достаточно для того, что ввести более строгие профилактические меры, а весь процесс модификации вакцин под омикрон-штамм может занять 3-4 месяца. ”Тем временем давайте носить маски, соблюдать дистанцию, избегать [мест массового] скопления людей и прививаться третьей дозой вакцины для укрепления индивидуального иммунитета”, — призвал эпидемиолог.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой омикрон.

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