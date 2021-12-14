Доказана ли польза медитации? Комментарий психолога
Слово "медитация" приобрело в нашем обществе неоднозначно значение, ворвавшись в него из восточной культуры и поделив общество на два лагеря. На скептиков и хоть как минимум раз практиковавших медитацию.
Третья группа — никогда не слышащих о ней, находится, пожалуй в меньшинстве.
Ранее было принято напрямую связывать медитацию с йогой и буддизмом, однако сейчас медитацию практикуют не только на ковриках для йоги, но и на кушетках психологов по всему миру. Более того, иногда ее можно встретить даже в специальных залах таких крупных корпораций как Google. Давайте разберемся в том, что же это такое и в чем ее польза.
Техник медитации существует множество, но все они сводятся к одному — медитируя, человек погружается в определенное состояние сознания, похожее на тот период, когда мы засыпаем или просыпаемся.
Процессом медитации управляет голос психолога (либо даже аудиозапись) и процесс этот имеет отправной и конечный пункт для нашего подсознания — точку А и точку Б.
В процессе медитативного путешествия перед нами предстают различные картины, образы, иногда всплывают воспоминания, при этом наше тело расслабляется. При желании мы всегда можем прервать процесс раньше его логического завершения.
В чем же польза тех пятнадцати или более минут, которые человек проводит в медитации? И существуют ли исследования, авторы которых доказывали бы ее ее эффективность?
Первые научные работы в этой сфере появились уже в 1960-х годах. Вот несколько примеров:
1. Медитация способствует расслаблению нервной системы, и что важно — расслаблению пролонгированному. Это подтверждает множество исследований мозговой деятельности.
2. Медитация снижает уровень стресса и понижает уровень гармона кортизола в нашем организме, что было доказано в институте когнитивных наук и мозга имени Макса Планка в Германии.
3. Медитация способствует улучшению иммунитета, что было доказано учеными из Токио еще в 198-х годах и уплотнению слизистой оболочки в носоглотке, которая как раз является естественным барьером для вирусов.
4. Как показало исследование, проведенное в университете Лейден в Голландии, практика медитации позитивно отражается на креативности и способности к нестандартному мышлению
5. Медитация увеличивает гамма-активность в мозге, отвечающую за концентрацию и воспоминания, что доказал нейробиолог из института в Висконсине.
И это только часть исследований.
Как мы видим — медитация является достаточно изученным инструментом, а благоприятное влияние его на организм переоценить сложно.
Но есть и некоторые моменты, о которых, исходя из своей практики, я хотела бы напомнить:
1. Новичкам погружаться в процесс медитации стоит либо с проверенным проводником, который будет сопутствовать мягкому и бережному путешествию, либо использовать проверенные приложения для медитации, которых в наше время достаточно
2. Не нервничать, если с первого раза вам кажется, что ничего не получается. Медитация — это навык, обучиться которому может любой человек — важно дать себе время как и в овладении любым новым умением.
3. Не обесценивать те образы, которые представали перед вашим взором в процессе медитации. Часто нам кажется, что это просто картинки, но нашему подсознанию они понятны и точно так же оказывают положительный эффект на организм в целом.
Медитировать или нет — решать каждому из нас лично, но взять такой инструмент на вооружение в борьбе с забывчивостью и раздражительностью, которая бывает сезонной — доступно любому.
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