Доказана ли польза медитации? Комментарий психолога

Слово "медитация" приобрело в нашем обществе неоднозначно значение, ворвавшись в него из восточной культуры и поделив общество на два лагеря. На скептиков и хоть как минимум раз практиковавших медитацию.

Третья группа — никогда не слышащих о ней, находится, пожалуй в меньшинстве.

Ранее было принято напрямую связывать медитацию с йогой и буддизмом, однако сейчас медитацию практикуют не только на ковриках для йоги, но и на кушетках психологов по всему миру. Более того, иногда ее можно встретить даже в специальных залах таких крупных корпораций как Google. Давайте разберемся в том, что же это такое и в чем ее польза.

Техник медитации существует множество, но все они сводятся к одному — медитируя, человек погружается в определенное состояние сознания, похожее на тот период, когда мы засыпаем или просыпаемся.

Процессом медитации управляет голос психолога (либо даже аудиозапись) и процесс этот имеет отправной и конечный пункт для нашего подсознания — точку А и точку Б.

В процессе медитативного путешествия перед нами предстают различные картины, образы, иногда всплывают воспоминания, при этом наше тело расслабляется. При желании мы всегда можем прервать процесс раньше его логического завершения.

В чем же польза тех пятнадцати или более минут, которые человек проводит в медитации? И существуют ли исследования, авторы которых доказывали бы ее ее эффективность?

Первые научные работы в этой сфере появились уже в 1960-х годах. Вот несколько примеров:

1. Медитация способствует расслаблению нервной системы, и что важно — расслаблению пролонгированному. Это подтверждает множество исследований мозговой деятельности.

2. Медитация снижает уровень стресса и понижает уровень гармона кортизола в нашем организме, что было доказано в институте когнитивных наук и мозга имени Макса Планка в Германии.