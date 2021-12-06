Баскетбол
06.12.2021, 14:36

Сербский обидчик "Калева/Крамо" скончался в 32 года

 
Стеван Еловац (в черном) в матче "Нижнего Новгорода"
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Сербский баскетболист греческого АЕКа Стеван Еловац умер после инсульта в возрасте 32 лет. Об этом сообщается в твиттере команды.

По информации источника, инцидент произошел во время тренировки АЕКа 14 ноября. Форвард потерял сознание и его доставили в больницу. Известно, что игрок занимался по индивидуальной программе, так как восстанавливался после травмы голеностопа. На прошлой неделе, по просьбе семьи игрока, Еловаца доставили в Сербию, где он скончался в реанимации.

Серб за свою карьеру успел поиграть за 13 клубов. В годы выступления за российский "Нижний Новгород" в сезоне-2017/2018 в матче против таллиннского "Калев/Крамо" игрок установил рекорд Единой лиги ВТБ, набрав 49 очков.

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