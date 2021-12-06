Сербский обидчик "Калева/Крамо" скончался в 32 года

По информации источника, инцидент произошел во время тренировки АЕКа 14 ноября. Форвард потерял сознание и его доставили в больницу. Известно, что игрок занимался по индивидуальной программе, так как восстанавливался после травмы голеностопа. На прошлой неделе, по просьбе семьи игрока, Еловаца доставили в Сербию, где он скончался в реанимации.