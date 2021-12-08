Рождественский фильм без Рождества: кинокритик оценил новую эстонскую комедию(3)
Кинокритик П.И.Филимонов посмотрел “Сезон охоты” эстонского режиссера Эрго Кульд и написал честную рецензию а фильм.
Как мы представляем себе рождественскую комедию? Нет, с новогодней всё понятно, там кто-то напился и куда-то не туда полетел, там влюбился, поел невкусной рыбы и поговорил с деревьями, после чего всё радикально переменилось. А именно рождественскую? Обязательно должны быть внешние атрибуты, ёлки-огоньки-санты, и чем больше, тем лучше. Очень желательно, чтобы кто-то из них (ёлка, огонёк или Санта) был в числе действующих лиц. И конфликт там не может быть острым, что-то про то, как хороший в целом человек преодолел свои заблуждения и стал ещё лучше. Или там, прекрасная семья сплотилась в час рождественских испытаний и стала ещё прекраснее.
Эрго Кульд умудрился снять довольно смешную и, несомненно, добрую (как и положено) рождественскую комедию почти совсем без рождества. Ну, то есть, там люди покупают подарки, там есть, кажется, ёлки и огоньки, но они не превалируют и не застят собою кадр. Там точно есть Санта, но он даже немножко оправдан не только рождеством, но и сюжетом. И там совсем нет снега. Что тоже неудивительно, просто, вероятно, Эрго Кульд стоит на прочных реалистических позициях, а где вы видели снег в Эстонии на рождество. Это сейчас он лежит, не спорю, но надолго ли.
А в остальном каноны соблюдены. Конфликт небольшой, разведённая женщина (Харриет Тоомпере, и как же она хороша в комедийной роли) продолжает ревновать своего бывшего мужа к его нынешней пассии (Грете Кульд, главная красотка фильма, скорее всего, имеет некоторое отношение к режиссёру, и можно было бы попенять ему на непотизм, но ладно, не будем, он в своём праве). Её подруга (Миртель Похла) испытывает кризис среднего возраста по-другому: ею овладевает отчаянное желание изменить мужу, а новая пассия бывшего мужа лучшей подруги (жалко, что для этого нет отдельного слова) знает, как это устроить.
И вот они втроём отправляются на поиски приключений. В процессе просмотра фильм местами отчаянно напоминал женский вариант ”Встречи одноклассников”, и, как выяснилось позже, предчувствия меня не обманули. Сценаристы у франшизы про одноклассников и у фильма ”Сезон охоты” те же самые, датские. Вообще, похоже, самые смешные отечественные фильмы получаются исключительно по иностранным сценариям, что заставляет несколько тревожиться за представителей отечественной сценарной школы. Эй, вы там чего, шутить разучились?
В силу ”женскости” этого варианта фильм получился легче. Он совсем не лишен шуток на половую тему и около неё (примечателен, например, эпизод с восковой депиляцией, в общем, вы даже наверное уже поняли, что там может быть смешного), но барышни как-то веселее это всё обыгрывают. Или мне так показалось.
Получилась, на мой взгляд, лёгкая и довольно приятная комедия, не без романтической линии, о женском кризисе среднего возраста и его преодолении. Рождественского настроения фильм не создаёт, но, может, это и не обязательно. Примечательно участие в фильме в качестве актёров целых двух звёзд эстонской поп-музыки: смешного ресепшиониста в гостинице играет Койт Тооме, а того самого бывшего главной героини, у которого теперь новая пассия — Хендрик Сал-Саллер. Тооме убедителен, Сал-Саллер — не очень.
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