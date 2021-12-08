Рождественский фильм без Рождества: кинокритик оценил новую эстонскую комедию

Как мы представляем себе рождественскую комедию? Нет, с новогодней всё понятно, там кто-то напился и куда-то не туда полетел, там влюбился, поел невкусной рыбы и поговорил с деревьями, после чего всё радикально переменилось. А именно рождественскую? Обязательно должны быть внешние атрибуты, ёлки-огоньки-санты, и чем больше, тем лучше. Очень желательно, чтобы кто-то из них (ёлка, огонёк или Санта) был в числе действующих лиц. И конфликт там не может быть острым, что-то про то, как хороший в целом человек преодолел свои заблуждения и стал ещё лучше. Или там, прекрасная семья сплотилась в час рождественских испытаний и стала ещё прекраснее.

Эрго Кульд умудрился снять довольно смешную и, несомненно, добрую (как и положено) рождественскую комедию почти совсем без рождества. Ну, то есть, там люди покупают подарки, там есть, кажется, ёлки и огоньки, но они не превалируют и не застят собою кадр. Там точно есть Санта, но он даже немножко оправдан не только рождеством, но и сюжетом. И там совсем нет снега. Что тоже неудивительно, просто, вероятно, Эрго Кульд стоит на прочных реалистических позициях, а где вы видели снег в Эстонии на рождество. Это сейчас он лежит, не спорю, но надолго ли.

А в остальном каноны соблюдены. Конфликт небольшой, разведённая женщина (Харриет Тоомпере, и как же она хороша в комедийной роли) продолжает ревновать своего бывшего мужа к его нынешней пассии (Грете Кульд, главная красотка фильма, скорее всего, имеет некоторое отношение к режиссёру, и можно было бы попенять ему на непотизм, но ладно, не будем, он в своём праве). Её подруга (Миртель Похла) испытывает кризис среднего возраста по-другому: ею овладевает отчаянное желание изменить мужу, а новая пассия бывшего мужа лучшей подруги (жалко, что для этого нет отдельного слова) знает, как это устроить.