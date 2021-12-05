05.12.2021, 15:31
ВОЗ отложила проверку ”Спутника V” минимум до января 2022 года
ФОТО: Erik Romanenko/TASS
Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.
В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.
"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", — заявили в ВОЗ.