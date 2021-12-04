Кремль назвал дату переговоров Путина и Байдена

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 7 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ”РИА Новости”.

Он уточнил, что телефонные переговоры запланированы на вечер вторника, однако точное время не назвал.

”Президенты сами определят”, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, во сколько начнутся переговоры и сколько они продлятся.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома передал, что Байден планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности заявить об обеспокоенности военной активностью России около украинской границы. По его словам, встреча пройдет в формате видео-конференц-связи.

В начале декабря ”Коммерсантъ” без уточнения источника писал, что президенты могут встретиться в формате видеосвязи 7 декабря, чтобы обсудить Украину и двусторонние отношения между Россией и США.

Издание The Washington Post писало, что организация встречи стала основной темой визита в ноябре директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Газета сообщала, что в декабре главы государств должны созвониться, а в начале 2022 года в Вашингтоне планируют провести личную встречу.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 3 декабря сообщил, что переговоры между президентами России и США пройдут ”в самое ближайшее время”. В тот же день помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что дата встречи уже согласована.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал ждать встречу ”в любой момент”. По его словам, лидеры могут обсудить ситуацию на Украине и отношения России с НАТО. Ушаков говорил, что Путин и Байден также обсудят ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и Иране.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на необходимость встречи Путина и Байдена, так как проблемы, затрагивающие две страны, множатся.