ФОТО | Литовский Гринч? В Каунасе мужчина поджег главную елку

Первые сообщения о том, что горит елка, поступили 4 декабря, в 1:48. Одни очевидцы с автомобильными огнетушителями пытались погасить огонь, а другие снимали происходящее на видео.

"Горит каунасская елка. Кто был на месте происшествия, говорят, что некто приехал на машине, поджег и уехал", – рассказал один читатель портала.

Дежурный пожарной службы сказал Kas vyksta Kaune, что первое сообщение о том, что горит елка, поступило в 1:43. Он рассказал, что пожарные локализовали и погасили огонь в течение нескольких минут. Однако выгорело 15 кв. м рождественской елки.

"4 декабря, в 1:40 в Каунасе, на Ратушной площади, к елке подъехал автомобиль Mitsubichi ASX, из него вышел водитель, облил елку зажигательной смесью и поджег ее. После чего се в автомобиль и уехал. В 1:57 в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичуса при задержании подозреваемого пострадал сотрудник полиции (2000 г.р.), ему назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый (1982 г.р.) был задержан", – сообщила позже полиция.

Люди во время пожара не пострадали.