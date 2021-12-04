Tеэле Пехк: молодежь Ида-Вирумаа делает историю и создает будущее

В мире проводится все больше народных собраний на тему окружающей среды, поскольку такой формат особенно хорошо подходит для рассмотрения долгосрочных, вызывающих поляризацию и зашедших в тупик тем, а также для запуска поиска решений. Народные собрания оправдали себя в качестве стимула для запуска политических изменений, так как они помогают объединить коллективную мудрость, принимать решения исходя из знаний и повысить доверие внутри общины и между групп интересов. Опыт других стран показывает, что представительское народное собрание с мини-общественностью является эффективным способом принятия решений. Каждый может быть выбран в результате случайной выборки. Это хорошо соответствует принципу, что при демократии все равны. Формат не предполагает, что участники должны обладать предварительными знаниями или навыками ведения дискуссии, но заботится о том, чтобы тема была раскрыта учеными и были проведены соответствующие дискуссии, которые завершатся сбором предложений по улучшению ситуации в выбранной области.