Tеэле Пехк: молодежь Ида-Вирумаа делает историю и создает будущее(4)
Проходящее сейчас молодежное собрание на тему климата, или климатическое собрание, проводится в Эстонии впервые. Таким образом, речь идет об историческом событии как для всей Эстонии, так и для молодежи Ида-Вирумаа. У последней сейчас есть возможность одновременно как делать (климатическую) историю в Эстонии, так и создавать свое собственное будущее, пишет руководитель гражданских инициатив Зеленого тигра, организатор первого в Эстонии климатического собрания и эксперт в области народных собраний Теэле Пехк.
В мире проводится все больше народных собраний на тему окружающей среды, поскольку такой формат особенно хорошо подходит для рассмотрения долгосрочных, вызывающих поляризацию и зашедших в тупик тем, а также для запуска поиска решений. Народные собрания оправдали себя в качестве стимула для запуска политических изменений, так как они помогают объединить коллективную мудрость, принимать решения исходя из знаний и повысить доверие внутри общины и между групп интересов. Опыт других стран показывает, что представительское народное собрание с мини-общественностью является эффективным способом принятия решений. Каждый может быть выбран в результате случайной выборки. Это хорошо соответствует принципу, что при демократии все равны. Формат не предполагает, что участники должны обладать предварительными знаниями или навыками ведения дискуссии, но заботится о том, чтобы тема была раскрыта учеными и были проведены соответствующие дискуссии, которые завершатся сбором предложений по улучшению ситуации в выбранной области.
Народные собрания проводились в Эстонии и раньше. Например, в результате одного из наиболее ранних состоявшихся в Эстонии народных собраний Рийгикогу обязался обсудить народные инициативы, набравшие по меньшей мере 1000 подписей. Народное собрание — это хороший способ дать возможность мини-обществу для быстрого и научно обоснованного принятия решений в любой области жизни. Таким образом, оно является специальным методом, помогающим участвовать и вовлекать в сфере окружающей среды там, где необходимо перейти от слов к делу и делать климатические шаги научно обоснованно. Первое в Эстонии климатическое собрание сейчас проходит в Ида-Вирумаа при участии молодежи.
Почему именно сейчас? Почему именно в Ида-Вирумаа и с молодежью?
Процесс становления Эстонии устойчивым государством во многом зависит от того, как мы перейдем на возобновляемую энергетику и энергоэффективность. Поэтому мы хотим вместе с Эстонским фондом природы и Зеленым тигром (Rohetiiger) помочь Ида-Вирумаа переродиться из зависящего от сланцедобывающей промышленности региона в зеленый уезд.
В молодежном собрании мы фокусируемся на молодежи, поскольку их голос при составлении программы перехода в Ида-Вирумаа по сравнению с другими группами интересов до сих пор скорее был представлен достаточно скромно. По словам главного организатора климатического собрания Марис Йыгева из Фонда природы Эстонии, Ида-Вирумаа является эпицентром климатической политики Эстонии и перемены здесь в зависимости от точки зрения либо самые болезненные, либо самые богатые на предлагаемые возможности. ”Именно голос молодежи должен иметь наибольший вес в ближайшие десятилетия при принятии решений. Это их жизнь, которую определяют все многочисленные планы и программы. По методу народного собрания участие в обсуждении принимают не только самые активные, заинтересованные и громогласные, как зачастую происходит при вовлечении-участии, но возможность получают и те, кто по разным причинам остается в стороне от принятия официальных решений”, — поясняет Марис.
Для перехода Ида-Вирумаа на зеленую экономику открывается фонд справедливого перехода, из которого будет поддержана перепланировка богатой выбросами промышленности региона, переобучение людей, предпринимательство, местные самоуправления и общины. В рамках климатического собрания молодежь Ида-Вирумаа даст свою оценку планам о справедливом переходе в Эстонии.
Дни климатического собрания: знания, доклады, дискуссии, предложения
Климатическое собрание в Ида-Вирумаа состоит из трех виртуальных встреч, из которых две — день получения знаний и день заслушивания групп интересов — уже состоялись в ноябре. Впереди день заслушивания предложений 5 декабря. Встречи и обсуждения в рамках климатического собрания происходят на выходных для того, чтобы все участники, выбранные в результате случайной выборки, могли полностью посвятить себя процессу.
Структура климатического собрания исходит из международных стандартов, согласно которым важно, чтобы одни и те же люди участвовали в днях получения знаний и заслушивании групп интересов, в дискуссиях и вносили бы свои предложения. Первое климатическое собрание в Эстонии структурировано вокруг трех тем: 1) климатически дружелюбное будущее, 2) справедливый переход на климатически дружелюбное будущее и 3) будущий потенциал Ида-Вирумаа. Относительно этих тем в климатическом собрании ученые подготовили для участников материал, который помогает им в освоении знаний.
Оформление и передача предложений в рамках климатического собрания
5 декабря состоится день формулирования предложения, в который участники климатического собрания оформят окончательные предложения по программе справедливого перехода. В этот день вместе с молодежью будут как министр по делам регионов Яак Ааб, так и Харди Мурула из Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа — оба будут в роли тех, кто принимает предложения и претворяет их в жизнь. Таким образом, направленные на Ида-Вирумаа в следующие годы действия будут больше считаться с ценностями, потребностями и переживаниями местной молодежи. Результаты климатического собрания станут вводными данными по адаптации государственных программ и уездной стратегии развития.
Климатическое собрание Ида-Виру прокладывает дорогу другим народным собраниям в Эстонии на тему окружающей среды и климата. Зеленый тигр планирует использовать такие демократические ускорители в дальнейшем в Тарту и Таллинне.
Что такое климатическое собрание?
Климатическое собрание, или народное собрание на тему климата — это демократический ускоритель, который хорошо подходит для сложных и долгосрочных связанных с климатом действий. Народное собрание отличается от других возможностей для участия тем, что выбранные на основании случайной выборки участники формируют мини-общество. Это мини-общество делает на заданную тему взвешенные и информированные решения, выслушивая ученых и позиции групп интересов.
Первое климатическое собрание в Эстонии ”Как гарантировать, что переход на климатически дружелюбное будущее был бы для молодежи справедливым?” проходит под предводительством Эстонского фонда природы и Зеленого тигра. В климатическом собрании участвуют 33 человека в возрасте от 16 до 29 лет, выбранные в результате случайной выборки. За ходом климатического собрания можно наблюдать на сайте kliimamuutused.ee/kliimakogu.