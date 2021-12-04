04.12.2021, 11:03
Стала известна зарплата американских и канадских игроков КХЛ
Фото: Scanpix
КХЛ раскрыла зарплатные ведомости иностранных игроков. Суммарная зарплата американских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге составляет 346 миллионов рублей.
В лиге выступают восемь американцев. Таким образом, средняя зарплата американца в КХЛ составляет 42,3 миллиона рублей в год.
Самая большая зарплата среди представителей США у форварда ярославского ”Локомотива” Рида Буше — 75 миллионов рублей в год.
Канадские легионеры Континентальной хоккейной лиги суммарно зарабатывают 893 миллиона рублей.
Всего в российских клубах лиги выступают 20 канадских хоккеистов. Самый высокооплачиваемый канадец в КХЛ — вратарь ярославского ”Локомотива” Эдди Паскуале, зарплата которого составляет 75 миллионов рублей в год.