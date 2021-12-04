Стала известна зарплата американских и канадских игроков КХЛ

В лиге выступают восемь американцев. Таким образом, средняя зарплата американца в КХЛ составляет 42,3 миллиона рублей в год.

Самая большая зарплата среди представителей США у форварда ярославского ”Локомотива” Рида Буше — 75 миллионов рублей в год.

Канадские легионеры Континентальной хоккейной лиги суммарно зарабатывают 893 миллиона рублей.

Всего в российских клубах лиги выступают 20 канадских хоккеистов. Самый высокооплачиваемый канадец в КХЛ — вратарь ярославского ”Локомотива” Эдди Паскуале, зарплата которого составляет 75 миллионов рублей в год.