AP назвало сроки, когда США ожидают "наступления" России на Украину

Американская разведка выяснила, что Россия уже разместила половину планируемого количества военных в приграничных с Украиной зонах, рассказал собеседник AP. Спецслужбы США также заметили, что перед потенциальным ”вторжением” Россия с помощью официальных лиц и СМИ усилила пропаганду для ”очернения” Украины и НАТО, отметил источник AP.

”Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным”, — сказал президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о выводах разведки.

Американские издания начали писать о возможном ”вторжении” России на Украину в октябре. О ”необычных передвижениях техники” российской армии первой написала The Washington Post со ссылкой на официальных лиц из США и Евросоюза. Позже Politico опубликовала спутниковые снимки якобы со скоплением российских танков в Смоленской области, в 250 км от украинской границы.

В конце ноября о ”скором вторжении” написала The New York Times со ссылкой на источники. Чиновники из США предположили, что вероятность российского наступления растет с наступлением холодов, передавал CBS News.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Москва не готовится к агрессии в отношении Украины, и объяснял, что передвижения техники по территории России не должны интересовать никого, кроме самой страны.

Украинская Госпогранслужба в начале ноября утверждала, что не видит военной активности России на границе. Однако уже 30 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в приграничных регионах России находятся примерно 115 тыс. военных, танки, артиллерия, подразделения военно-воздушных, военно-морских сил и средства радиоэлектронной борьбы.

Вместе с этим официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Украина направила в район конфликта в Донбассе 125 тыс. солдат.