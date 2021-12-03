Почему новый штамм COVID-19 — "омикрон"? Как и кого могут дискриминировать названия болезней

Новому варианту коронавируса B.1.1.529, впервые выявленному в конце ноября 2021 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила название "омикрон", но было уже поздно. Поскольку эта мутация SARS-CoV-2 была впервые подтверждена в Ботсване и ЮАР, СМИ сразу окрестили ее "южноафриканской". Такое название, ассоциирующееся у многих с африканским континентом в целом и чернокожими людьми, ряд экспертов считает неуместным и связанным с дискриминацией и расизмом.

Именно по этой причине заголовок газеты Die Rheinpfalz am Sonntag от 28 ноября 2021 года — "Вирус из Африки у нас" (Das Virus aus Afrika bei uns) — спровоцировал в Германии критику в соцсетях, и в итоге изданию пришлось публично извиниться. При этом явление, когда в общественном сознании укореняется представление о связи той или иной болезни с регионом, где она впервые была выявлена или получила особенно широкое распространение, не ново.

Коронавирус — не "китайский грипп"

"Так называемая испанка — опасный грипп, который стал причиной смерти миллионов людей во время Первой мировой войны, — судя по всему, появилась в США. Однако многие ассоциировали эту инфекцию с Испанией — страной, где ее впервые выявили, и это стало своего рода "переводом стрелок", — указывает Жером Виала-Годефрой — ученый из парижского университета CY Cergy, исследующий принципы присвоения названий болезням.

Эксперт вспоминает и о том, как бывший президент США Дональд Трамп, говоря о COVID-19, начал активно использовать формулировку "китайский вирус" в тот период, когда число новых заражений в США стремительно росло. В 2020 году Трамп и другие члены Республиканской партии продолжали клеймить коронавирус как "китайский грипп" и распространять теорию о том, что он был искусственно создан в лаборатории в Ухане, что привело к росту дискриминации американцев, имеющих азиатские корни.