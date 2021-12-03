"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" благодаря дублю Роналду

Но первыми счет открыли "канониры". На 13 минуте Смит-Роу воспользовался травмой вратаря "красных дьяволов" Давида де Хеа. Манчестерцы пытались протестовать против якобы нечестной игры оппонентов, но судья указал на точку.

В конце первого тайма Бруну Фернандеш сравнял счет, а уже второй тайм стал бенефисом лучшего игрока мира.

На 52 минуте Роналду вывел "МЮ" вперед, а на 70-й — забил победный гол. Эти мячи стали 800 и 801 в его карьере. Теперь интернет полон шуток, что Роналду доберется до рекорда хоккеиста Гретцки раньше, чем Овечкин.

"Арсенал" сподобился лишь на мяч Эдегора на 54 минуте и в итоге проиграл. Но в таблице АПЛ лондонцы все еще выше "МЮ" — 23 очка после 14 матчей против 21 очка у манчестерцев.