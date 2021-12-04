ПОДКАСТ | Энергетик рассказывает, почему мы стали платить больше за свет и тепло, и как заработать на продаже электричества

- В Эстонии не очень много людей, которые хотели бы иметь ветряк на заднем дворе, — констатирует специалист, говоря об источниках возобновляемой энергии в Эстонии. — Он издает шум и визуально портит картину. Поэтому мы планируем ставить парки в открытом море. Если вы посмотрите на опыт всего мира, то датчане в этом первопроходцы. Скорость ветра в море немного лучше, и там нет проблем с землей, то есть жителей, которые будут противиться. Там есть технические проблемы, нужно какие-то фундаменты поставить, плюс, энергию надо поставить до земли. Если вы откроете потребление Эстонии, то у нас где-то один гигаватт. Мы планируем вырабатывать 15-20 гВт. То есть в 15-20 раз количество, превышающее потребности Эстонии. В этом случае часть электроэнергии будет попадать не только на наши рынки, но и на рынки соседних стран.