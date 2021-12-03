ВИДЕО | Проверяем новые смарт-часы Huawei Watch 3 Pro на прочность. Удастся ли их поцарапать?

Выдержат ли часы испытание на прочность? Смотрите видео!

NB! Данное видео было снято в июле перед выходом часов Huawei Watch 3 на эстонский рынок. В связи с техническими проблемами видео оказалось возможным опубликовать только сейчас.

Часы изготовлены из высококачественных материалов — нержавеющая сталь или титан — что обеспечивает одновременно надежность и элегантный дизайн. Благодаря выпуклому экрану создается эффект отсутствия обрамления экрана, на котором, как на смартфоне, можно активировать разные функции, перемещаясь по меню.

В соответствии с предпочтениями пользователя можно также придать смарт-часам индивидуальный стиль, установив ремешки шириной 22 мм из различных материалов, которые можно приобрести, например, в часовом магазине или в интернет-магазинах. Подходящую заставку для экрана своих часов можно выбрать из дигитальной галереи, в которой представлено около 200 фонов на самый разный вкус.

Новые часы предлагают множество интересных возможностей для любителей спорта, можно выбрать из сотни различных видов тренировок и видеть данные своей активности и здоровья. Помимо измерения температуры кожи и содержания кислорода в крови, часы могут, например, определять, когда человек упал, и сообщать об этом экстренному контакту, если он был установлен заранее.

Важной особенностью серии смарт-часов Watch 3 является аккумулятором с длительным сроком работы. Например, Huawei Watch 3 Pro можно использовать с интерактивными приложениями до 5 дней в обычном режиме и до 21 дня в режиме экономии заряда батареи, а для смарт-часов Huawei Watch 3 эти показатели составляют соответственно 3 дня и 14 дней.

Благодаря новой операционной системе, смарт-часы легко синхронизируются не только с устройствами под управлением операционной системы Harmony OS 2, но и с телефонами как на Android, так и с iOS.