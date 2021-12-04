Кампания ”Дерево ангелов” от Maxima имела большой успех. В Ида-Вирумаа активность оказалась самой низкой

”В этом году ангелы очень быстро отправились в путь, добрые жители Эстонии были очень усердны — большая часть из почти 2000 желаний подарков в рамках ”Дерево ангелов” уже нашли дарителей. Многие подарки в течение первой недели уже попали в магазины Maxima”, — рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Тийа Шапель.

Если в 2020 году после первой недели благотворительной кампании было всего 600 детских пожеланий, то в этом году всего 300 желаний не нашли своих ангелов. Во многих магазинах Maxima все желания детей с деревьев ангелов были собраны уже в первую неделю. Медленнее всего собирались рождественские желания детей, висевшие на деревьях ангелов в магазинах Maxima в Восточной Эстонии и небольших местах.

Важно, чтобы все желания, взятые с деревьев ангелов, вовремя вернулись в магазины Maxima в качестве подарков. ”У человека, взявшего с дерева ангелов желание подарка от ребенка и еще не успевшего принести его в магазин, есть время сделать это до 8 декабря”, — подчеркнула Шапель.

Подарок можно отдать неупакованным либо работнику информационного прилавка магазина, либо работнику кассы, после чего Maxima уже доставит его ребенку. Подарки будут упакованы и доставлены с помощью социальных работников в волости и города Эстонии к рождественским праздникам. Точное местонахождение деревьев ангелов можно найти на сайте www.maxima.ee/inglipuu.

За последние 12 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков ”Дерево ангелов” были исполнены тайные рождественские мечты около 20 000 детей.

Масштабы кампании за эти годы значительно выросли. В то время как в 2009 году кампания ”Дерево ангелов” ограничивалась двумя магазинами и желаниями и 40 детей, за последнюю пару лет в кампании принимают участие более 40 магазинов Maxima по всей Эстонии, и с помощью добрых людей исполняются заветные желания 2000 детей.

В этом году в рамках стартовавшей 23 ноября благотворительной кампании деревья ангелов с детскими рождественскими мечтами будут размещены в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии. Одно Дерево ангелов также находится в главном офисе Maxima, где сотрудники офиса тоже могут подарить детям радость на Рождество.