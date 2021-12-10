В Эстонии прошли флагманские учения НАТО по киберзащите

В учениях приняли участие специалисты по киберзащите из стран-союзников НАТО, партнеры из Финляндии, Ирландии, Швеции и Швейцарии, а также представители промышленных предприятий и академических кругов. Всего в мероприятии, которое территориально проводилось в Таллинне, а удаленно — в разных городах многих стран, было задействовано около тысячи человек.

В ходе учений эксперты по киберзащите проходили тестирование и обучение по защите НАТО и государственных информационных сетей. Начиная с защиты от вредоносных программ, работающих по принципу гибридных атак посредством социальных сетей и заканчивая взломом мобильных устройств — в учениях присутствовал ряд сложных и реалистичных сценариев.

Сценарии этого года включали кибератаку на газопроводы, кибератаку, препятствующую развертыванию войск и материально-технического обеспечения, и связанную с пандемией кибератаку с использованием программ-вымогателей, при которой данные о вакцинации украдены, а программы вакцинации скомпрометированы с точки зрения безопасности.

Во время такого рода учений участники не соревнуются, а сотрудничают, обмениваются важной информацией, опытом и передовыми методами обработки кибернарушений. Сотрудничая, и отдельные участники, и организации, и целые страны, и НАТО повышают свою киберустойчивость.

Для НАТО Cyber Coalition 21 — это способ повысить уровень защиты собственной IT-системы и настроить механизмы для обмена информацией с союзниками и партнерами в реальном времени. Также учения являются важной проверкой способности организации проводить операции в киберпространстве, а также предотвращать киберугрозы и противодействовать им.