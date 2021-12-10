Роберт Рооба: "Надеюсь, что в ближайшем будущем в Эстонии будут новые катки"

У Роберта спросили про основные компоненты, в которых "Северсталь", по его мнению, сильнее своих прямых конкурентов. Он отметил, что не знает о ситуации в других командах, но точно может сказать о ситуации у череповчан. "Мы друг другу помогаем от игры к игре, болеем друг за друга и делаем все возможное, чтобы наша команда выигрывала", — сказал Роберт.

Помимо этого, у нападающего спросили о причине его слабой результативности, сравнивая его статистику в Финляндии и в "Северстали". Эстонский нападающий сравнил уровень финской лиги и КХЛ, которые отличаются и нужно просто немного привыкнуть. "Каждый снайпер понимает, что, если ты не Александр Овечкин, ты не будешь в каждом сезоне забивать по 30-50 голов, это дано только самым лучшим", — отметил Рооба. У нападающих бывают разные сезоны, но Рооба добавил:"Я уже говорил, что верю в себя и в то, что буду забивать больше, ведь впереди ещё половина сезона".

Роберту предложили пофантазировать и спросили, против кого он в составе "Северстали" хочет сыграть на эстонском льду. На что он предложил разные команды:"СКА, ЦСКА, "Салават Юлаев", "Ак Барс" и "Йокерит" и так далее". Он отметил:"Самое важное, как я уже говорил, чтобы просто была возможность сыграть матч КХЛ дома. Это просто была бы мечта".

У нападающего спросили, что по его мнению нужно сделать для повышения уровня хоккея в Эстонии. Рооба рассказал о сильной нехватке катков:" Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут новые катки, и уже тогда, я думаю, эстонский хоккей сможет сделать шаг на новый уровень".