Роберт Рооба: "Надеюсь, что в ближайшем будущем в Эстонии будут новые катки"
После утренней раскатки в день матча против СКА нападающий "Северстали" Роберт Рооба в эксклюзивном интервью Охтинскому пресс-центру рассказал об эстонском хоккее, Ковальчуке, Овечкине, "Северстали" и значении медийности в хоккее.
У Роберта спросили про основные компоненты, в которых "Северсталь", по его мнению, сильнее своих прямых конкурентов. Он отметил, что не знает о ситуации в других командах, но точно может сказать о ситуации у череповчан. "Мы друг другу помогаем от игры к игре, болеем друг за друга и делаем все возможное, чтобы наша команда выигрывала", — сказал Роберт.
Помимо этого, у нападающего спросили о причине его слабой результативности, сравнивая его статистику в Финляндии и в "Северстали". Эстонский нападающий сравнил уровень финской лиги и КХЛ, которые отличаются и нужно просто немного привыкнуть. "Каждый снайпер понимает, что, если ты не Александр Овечкин, ты не будешь в каждом сезоне забивать по 30-50 голов, это дано только самым лучшим", — отметил Рооба. У нападающих бывают разные сезоны, но Рооба добавил:"Я уже говорил, что верю в себя и в то, что буду забивать больше, ведь впереди ещё половина сезона".
Роберту предложили пофантазировать и спросили, против кого он в составе "Северстали" хочет сыграть на эстонском льду. На что он предложил разные команды:"СКА, ЦСКА, "Салават Юлаев", "Ак Барс" и "Йокерит" и так далее". Он отметил:"Самое важное, как я уже говорил, чтобы просто была возможность сыграть матч КХЛ дома. Это просто была бы мечта".
У нападающего спросили, что по его мнению нужно сделать для повышения уровня хоккея в Эстонии. Рооба рассказал о сильной нехватке катков:" Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут новые катки, и уже тогда, я думаю, эстонский хоккей сможет сделать шаг на новый уровень".
В интервью Рооба рассказал о кумирах детства. В юные годы он следил за многими российскими хоккеистами, которые играли в Америке. "Сейчас это, конечно же, Александр Овечкин — просто с ума можно сойти от того, что он может в своем возрасте играть на таком уровне. Это потрясающе, я надеюсь, что он сможет побить рекорд Гретцки по голам", отметил Рооба, но так же он упомянул о других русских звездных игроках из НХЛ." Кроме Овечкина также есть игроки помладше, например, Артемий Панарин, Кирилл Капризов. Мне очень нравится смотреть на то, как они играют, на каком уровне они играют", добавил Рооба.
В конце у него спросили о целях и планах на сезон. "Главная цель для меня в этом сезоне — чтобы у нас с командой был очень длинный сезон, чтобы мы зашли в плей-офф как можно дальше, и чтобы я мог помочь команде настолько, насколько я смогу", добавил в конце нападающий.
Полностью интервью можно прочитать тут.
"Северсталь" на данный момент занимает в западной конференции 4 место.