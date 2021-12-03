ВИДЕО | Александр Овечкин во время игры силовым приемом отправил в нокаут американца

"Вашингтон" дома проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

"Кэпиталс" не помогли ни гол Евгения Кузнецова, ни ассист Александра Овечкина. Победителя удалось выявить только после серии буллитов. Победный бросок в составе "Блэкхокс" исполнил Патрик Кейн.

Однако, самый яркий момент матча все равно остался за капитаном "Вашингтона". В начале второго периода, когда счет был 1:0 в пользу "Чикаго", Овечкин использовал мощный силовой прием против защитника гостей Коннора Мерфи.

Овечкин настолько жестко встретил Мерфи, что после падения он не смог подняться со льда и был абсолютно дезориентирован в пространстве. Встать и отправиться в подтрибунное помещение игроку помогли товарищи по команде. В раздевалке Коннору провели экстренное обследование на предмет сотрясения мозга — вернуться на лед в этот вечер защитник уже не смог.

