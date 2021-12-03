03.12.2021, 18:10
ВИДЕО | Александр Овечкин во время игры силовым приемом отправил в нокаут американца
Фото: Scanpix
Александр Овечкин, капитан "Вашингтона" во втором периоде применил жесткий силовой прием против защитника "Чикаго" Коннора Мёрфи, который смог подняться со льда лишь спустя несколько секунд. Позже хоккеиста под руки увели в раздевалку и на лед американский хоккеист уже не вернулся.
"Кэпиталс" не помогли ни гол Евгения Кузнецова, ни ассист Александра Овечкина. Победителя удалось выявить только после серии буллитов. Победный бросок в составе "Блэкхокс" исполнил Патрик Кейн.
Однако, самый яркий момент матча все равно остался за капитаном "Вашингтона". В начале второго периода, когда счет был 1:0 в пользу "Чикаго", Овечкин использовал мощный силовой прием против защитника гостей Коннора Мерфи.
Овечкин настолько жестко встретил Мерфи, что после падения он не смог подняться со льда и был абсолютно дезориентирован в пространстве. Встать и отправиться в подтрибунное помещение игроку помогли товарищи по команде. В раздевалке Коннору провели экстренное обследование на предмет сотрясения мозга — вернуться на лед в этот вечер защитник уже не смог.