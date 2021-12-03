ПОДКАСТ | 0,01 % тоже имеет значение – как получить компенсацию в случае побочных эффектов вакцинации?

Как государство собирается возмещать такой ущерб в будущем через систему страхования?

Чем хорошо то, что Эстония станет 28-й страной, в которой действует система компенсации ущерба от вакцин?

В студии партнеры адвокатского бюро LEXTAL — эксперт в области страхового права присяжный адвокат Олави-Юри Луйк и руководитель русского направления бюро LEXTAL присяжный адвокат Ксения Кравченко. Ведет передачу журналист Наталья Сааль.

Тема вакцинации от COVID-19 по-прежнему актуальна и волнует умы. Особенно умы тех, кто опасается совершенно необходимой вакцинации, кто и хотел бы вакцинироваться, но не может победить свой страх. Страх прежде всего перед побочными явлениями. Какова статистика побочных явлений, которыми все обеспокоены, и которыми планирует заниматься в том числе адвокатское бюро LEXTAL?

”Я бы сказал, что побочные эффекты вакцинации исключительно редки, — говорит Олави-Юри Луйк. — Мы знаем, что в Эстонии введено около 1 650 000 доз вакцины, и из них отмечено лишь 0,01 % случаев серьезных негативных последствий. Это гораздо меньше, чем обычно связано с лекарствами. Но все равно небольшие цифры существуют, и, конечно, нужно возмещать ущерб таким людям”.

Учитывая значительное количество колеблющихся в силу опасений побочных эффектов, с введением компенсации ущерба от вакцинации польза от увеличения числа вакцинированных за счет того, что люди просто перестанут бояться, поскольку получат дополнительную гарантию, эта польза очевидна — отмечает Ксения Кравченко.

В мире есть 27 стран — в том числе, например, Россия, Латвия, Финляндии и Швеция, — где уже действует система компенсации ущерба от вакцинации. И заметно, что люди в этих странах больше доверяют посылу государства, что надо вакцинироваться, потому что это в общих интересах.