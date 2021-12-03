Семью столичного зоопарка пополнил грациозный хищник. Добро пожаловать, Сому!

Двухлетний Сому приехал в Таллинн из зоопарка Зальцбурга, его родословная ведется от пойманных в прошлом веке в Киргизии и живших длительное время в Таллиннском зоопарке снежных барсов Кунгей и Рембони.

Сому — имя мальчика из языка хинди. Оно имеет несколько значений, одно из которых — Луна. Вместе со снежным барсом в столицу Эстонии переселились и два молодых носатых полоза (вид змеи, распространенной во Вьетаме и Китае).

Все три новобранца Таллиннского зоопарка находятся на карантине. К тому же на карантине пребывает и подаренный зоопарку частным лицом йеменский хамелеон.