03.12.2021, 12:10
Семью столичного зоопарка пополнил грациозный хищник. Добро пожаловать, Сому!(1)
ФОТО: Inari Leiman/Tallinna Loomaaed
Из Австрии в Таллиннский зоопарк прибыл властитель азиатских гор, представитель крупных кошачьих, ловкий и очень грациозный зверь — юный снежный барс Сому.
Двухлетний Сому приехал в Таллинн из зоопарка Зальцбурга, его родословная ведется от пойманных в прошлом веке в Киргизии и живших длительное время в Таллиннском зоопарке снежных барсов Кунгей и Рембони.
Сому — имя мальчика из языка хинди. Оно имеет несколько значений, одно из которых — Луна. Вместе со снежным барсом в столицу Эстонии переселились и два молодых носатых полоза (вид змеи, распространенной во Вьетаме и Китае).
Все три новобранца Таллиннского зоопарка находятся на карантине. К тому же на карантине пребывает и подаренный зоопарку частным лицом йеменский хамелеон.