Из Росреестра исчезли данные о предполагаемых отравителях Навального из ФСБ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) скрыла данные о домах, квартирах и земельных участках сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые предположительно отравили известного оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в четверг, 2 декабря, командой Навального.

В частности, из базы данных Росреестра полностью удалены записи о квартире Олега Таякина, которого сторонники Навального считают участником "команды отравителей" из ФСБ. Также отсутствуют данные о квартире и участке в Подмосковье начальника Центра специальной техники ФСБ генерала Владимира Богданова, подозреваемого в том, что он руководил отравителями.

Имена некоторых сотрудников ФСБ, фигурировавших в расследовании об отравлении Алексея Навального, как утверждается, заменили в реестре недвижимости на "Российская Федерация". "Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра", — пишут авторы расследования.

В Росреестре засекречены сведения и о других сотрудниках ФСБ, а также министерства внутренних дел РФ. По мнению соратников Навального, возможность удаления данных из Росреестра доступна "неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей". Засекречивание сведений — еще одно доказательство того, "что в России существует отряд ФСБ, который занимается политическими казнями, внесудебными расправами", считает команда оппозиционера.

Отравление Навального



Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В общей сложности он находился в искусственной коме 19 суток.