В Греции будут штрафовать пенсионеров за отказ делать прививку
Около 100 пожилых людей ежедневно умирают в Греции от последствий заражения коронавирусом. Многие из них так и не сделали прививку. Несмотря на это, никто не ожидал, что правительство сделает вакцинацию для пенсионеров обязательной.
На данный момент в Греции привиты от коронавируса 63 процента населения. 580 тысяч человек старше 60 лет до сих пор не получили прививку, сообщил 29 ноября премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его словам, большинство смертельных случаев от ковида, а также большинство пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, приходится на людей этой возрастной группы. Согласно решению правительства, к 16 января 2022 года все греки старше 60 лет должны будут получить первую дозу вакцины или, как минимум, записаться на прививку. В противном случае им грозит ежемесячный штраф в 100 евро, который будет автоматически взыматься налоговым ведомством. Собранные таким образом деньги пойдут на финансирование государственных больниц.
По словам Мицотакиса, это решение было трудным, однако он чувствовал "обязанность поддержать самых слабых, даже если это могло их временно не устраивать". С помощью штрафов правительство Греции пытается увеличить квоту вакцинации.
Мотивация или дискриминация?
Поможет ли страх наказания мотивировать людей, вскоре выяснится по числу записавшихся на прививку. Первые отзывы в социальных сетях были довольно негативными. Многие греки считают это дискриминацией пожилых людей и карательной мерой в их отношении — при том, что не существует обязательной вакцинации для представителей профессий, которые контактируют со многими людьми, например, для полицейских, военнослужащих или священнослужителей. В Греции прививки обязаны делать только сотрудники больниц. Тем, кто отказывается, приходится оставаться дома — без денежной компенсации.
Известный специалист в области конституционного права Ксенофон Контиадес считает, что с момента, когда вакцины стали доступными для всех, ограничения и санкции должны стать стимулом для вакцинации каждого. "Однако налагать штрафы на не желающих делать прививку неконституционно, поскольку это необоснованное и неуместное ограничение автономии человека, независимо от того, насколько мы недовольны его поведением", — написал он в Facebook и добавил: "Речь идет также о возрастной дискриминации и лежащей в ее основе социальной дискриминации, то есть о том, что для одних 100 евро это большая сумма, для других — это лишь чаевые".
"Власти Греции зашли в тупик"
Элиас Моссиалос, профессор политики в области здравоохранения Лондонской школы экономики, выступает за сочетание ограничительных мер и положительных стимулов, однако признает, что власти Греции "сейчас зашли в тупик". И действительно: к концу года больницы в стране испытывают сильнейшее давление, почти везде врачи работают на грани возможностей.
Пенсионерка Иоанна Нези из Афин получила уже третью прививку. Она не против обязательной вакцинации, но ее возмущает, каким образом правительство объявило об этом. Не согласна Иоанна и с тем, что это требование распространяется лишь на представителей одной возрастной категории. "В парламенте не было ни малейших дебатов, не было признания того, что власти сделали недостаточно для того, чтобы поколебать скептицизм многих людей в отношении вакцинации, — говорит она. — Смысл сказанного в том, что люди виноваты, а политики сделали все идеально".
Признание провала программы вакцинации
И действительно, в парламенте не было серьезного обсуждения пандемии — только обращения премьер-министра по телевидению. 18 ноября, в своем одиннадцатом обращении с начала кризиса Мицотакис заявил, что призывы к вакцинации имеют "больше силы, чем общие афоризмы о принуждении". Двумя неделями ранее он признал в интервью телеканалу MEGA Channel, что "как показал опыт, противодействие (граждан. — Ред.) оказывается тем сильнее, чем жестче действуют власти и чем больше обязательств они налагают". А 30 ноября было объявлено об обязательной вакцинации людей старше 60 лет.
Это решение фактически стало признанием того, что программа вакцинации провалилась. Правительство слишком долго безучастно следило за тем, как противники вакцинации могли без особых усилий представлять свои теории на телевидении. Слишком долго власти не решались побудить к сотрудничеству влиятельную православную церковь. Слишком долго правительство пыталось представить свой посредственный менеджмент во время пандемии как историю успеха вместо того, чтобы начать умную кампанию вакцинации и укрепить систему здравоохранения. Теперь, на фоне распространения омикрона, протестов врачей и большого количества смертей от ковида, правительство, похоже, решило обвинить во всех бедах непривитых.
А что же оппозиция? Прежде всего, она указывает на противоречивый характер государственной политики. Экс-премьер-министр и председатель Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас критикует правительство за "плохое планирование и стратегию" и называет консервативного премьер-министра "саботажником вакцинации". Ципрас опасается, что обязательная вакцинация людей старше 60 лет приведет к "волне противодействия вместо достижения желаемого результата — повышения уровня вакцинации". Он предлагает поощрять деньгами тех, кто делает первую прививку.
Левоцентристское "Движение перемен" поддерживает обязательную вакцинацию, но упрекает правительство в запоздалых действиях и считает нынешнее решение признаком паники. Правая популистская партия "Греческое решение" выступает категорически против обязательной вакцинации, называя эту меру "бесчеловечной".
Наиболее резко прокомментировала публичные дебаты в Греции о пандемии молодая журналистка Наташа Джамали в Twitter: "Тот факт, что нас больше беспокоит штраф в 100 евро, а не 100 смертей в день, — признание того, что мы не испытываем сочувствия".