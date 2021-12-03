В Греции будут штрафовать пенсионеров за отказ делать прививку

Около 100 пожилых людей ежедневно умирают в Греции от последствий заражения коронавирусом. Многие из них так и не сделали прививку. Несмотря на это, никто не ожидал, что правительство сделает вакцинацию для пенсионеров обязательной.

На данный момент в Греции привиты от коронавируса 63 процента населения. 580 тысяч человек старше 60 лет до сих пор не получили прививку, сообщил 29 ноября премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его словам, большинство смертельных случаев от ковида, а также большинство пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, приходится на людей этой возрастной группы. Согласно решению правительства, к 16 января 2022 года все греки старше 60 лет должны будут получить первую дозу вакцины или, как минимум, записаться на прививку. В противном случае им грозит ежемесячный штраф в 100 евро, который будет автоматически взыматься налоговым ведомством. Собранные таким образом деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

По словам Мицотакиса, это решение было трудным, однако он чувствовал "обязанность поддержать самых слабых, даже если это могло их временно не устраивать". С помощью штрафов правительство Греции пытается увеличить квоту вакцинации.

Мотивация или дискриминация?

Поможет ли страх наказания мотивировать людей, вскоре выяснится по числу записавшихся на прививку. Первые отзывы в социальных сетях были довольно негативными. Многие греки считают это дискриминацией пожилых людей и карательной мерой в их отношении — при том, что не существует обязательной вакцинации для представителей профессий, которые контактируют со многими людьми, например, для полицейских, военнослужащих или священнослужителей. В Греции прививки обязаны делать только сотрудники больниц. Тем, кто отказывается, приходится оставаться дома — без денежной компенсации.