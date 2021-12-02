Евросоюз и США ввели новый пакет санкций в отношении Беларуси. Под них попал и сын Лукашенко

В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат санкции Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына белорусского правителя Дмитрия Лукашенко.

В санкционный список ЕС попали 17 физических и 11 юридических лиц.

Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц, в частности, представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

Кроме того, за незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings. Для того, чтобы ввести санкции за использование мигрантов, Евросоюзу в ноябре пришлось изменить санкционный режим, касающийся Беларуси.

Эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Кроме того, физическим лицам из штрафного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.

Какие санкции Евросоюз ранее ввел в отношении Беларуси

После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Три из них — в прошлом году, четвертый — в июне этого года. По итогам четырех пакетов в санкционном списке оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне 2021 года Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них — частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.