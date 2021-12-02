Нападающий заменил двух вратарей и выиграл серию пенальти

В футболе случаются сюжеты, отлично подходящие для кино. Все это произошло во время матча Кубка Турции между "Хатайспором" и "Эюпспором", где звездой матча стал бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф, который встал в ворота и отразил два пенальти.

Истекли 120 минут основного и дополнительного времени матча. "Хатайспор" остался на поле вдевятером, причем оба раза красную карточку получили вратари. Диуф, вставший в ворота, так как замены уже закончились, сначала потащил пенальти в основное время, а потом уже удары с 11 метров во время серии послематчевых пенальти. В самом начале он сам исполнил точный удар с точки, а затем уже помог команде выйти в следующий раунд своей игрой в воротах. Один из выстрелов соперника пролетел мимо, но Диуф угадал направление удара, а другой попал в штангу.

