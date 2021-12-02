Известнейший банк предсказал в 2022 году революцию, гонку вооружений и закат Facebook

В подобных условиях государства в некоторых сферах, таких как денежно-кредитная политика, должны немного отпустить вожжи, но усилить регулирование по части недопущения еще большего неравенства, например, слишком сильных монополий, добавил Якобсен.

"В 2022 году, вероятно, будет гораздо меньше надежд для рынков, зато будет гораздо больше волатильности, поскольку революционные движения активизируются, — считает Якобсен. — Некоторые из этих движений приведут к позитивным сдвигам, некоторые — наоборот, но начать процесс необходимо. Практически все должно измениться, если мы хотим добиться нулевых выбросов, сокращения неравенства, стабильной энергетики и, что также важно, высокой производительности".

Многие инвесторы и эксперты надеялись, что после пандемии COVID-19 все вернется на круги своя, однако все более отдаляющая перспектива ее окончания приводит к таянию этих надежд и усилению волатильности.

"Мы делаем ставку на то, что в 2022 году скорость эволюции повысится на несколько ступеней — вплоть до "революционных" значений, — поскольку начнется новый цикл. "Изменения — это хорошо" должно стать новой мантрой", — отметил он.

Однако Якобсен также отметил, что в нынешнем прогнозе дается более широкое определение революции — не физическое свержение правительств, а моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм.

"Главная тема "Шокирующих предсказаний" на 2022 год — революция", — заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. "В нашем обществе и экономике, страдающих от неравенства, увеличивается напряжение, а неспособность сложившейся системы решить эту проблему" эволюционным путем делает возможность революции неизбежной, полагает он.

Банк публикует подобные прогнозы уже 19 лет. Они привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым черным лебедям), которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

Банк традиционно подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" не являются его базовым сценарием или официальным прогнозом, но вместе с тем любое из этих событий, если оно произойдет, окажет весьма заметное влияние на финансовый ландшафт или мировую политику. Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

Планы прекращения использования ископаемого топлива придется отложить

Политики отступят от целей по борьбе с климатическими изменениями и поддержат инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что для достижения цели нулевых вредных выбросов к 2050 году необходимо сократить потребление нефти и природного газа соответственно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Мировые нефтегазовые компании уже начали это делать, что привело к образованию дефицита на рынке и, соответственно, подорожанию энергоресурсов.

Кроме того, это событие привело к росту цен на промышленные металлы, большая часть которых в значительных объемах необходима для "зеленой" трансформации, а также на дизельное топливо и, в особенности, на удобрения — неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов, и это начинает вызывать опасения по поводу производства основных продовольственных культур.

Столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году и временно ослабят экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти на пять лет и природного газа на десять лет.

Между тем экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) станут все более популярным способом распределения инвестиционного капитала между инвесторами и банками.

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