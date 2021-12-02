Лучший футболист мира будет допрошен прокуратурой по делу о махинации

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

В телефонных разговорах руководители ”Ювентуса” упоминали ”документ, который теоретически не должен существовать”. Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от ”Ювентуса” во время локдауна.