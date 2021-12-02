02.12.2021, 13:39
Лучший футболист мира будет допрошен прокуратурой по делу о махинации
Foto: BEN STANSALL / AFP / Scanpix
Прокуратура Турина планирует допросить нападающего ”Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду, ранее выступавшего за ”Ювентус”.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.
В телефонных разговорах руководители ”Ювентуса” упоминали ”документ, который теоретически не должен существовать”. Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от ”Ювентуса” во время локдауна.
Прокурор хочет узнать подробности сотрудничества португальца с клубом, проведя допрос игрока в ближайшее время.