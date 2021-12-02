02.12.2021, 11:10
Япония отменяет финал Гран-при по фигурному катанию
Фото: Scanpix
Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) решили отменить. Такое решение принято из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ страны для иностранцев. Он отметил, что ограничения вводятся как экстренные до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте коронавируса. Требование вступает в силу с 30 ноября.
Третий этап Гран-при был перенесен из китайского города Чунцин в итальянский Турин в связи с пандемией.
Финал серии Гран-при должен был пройти с 9 по 12 декабря.