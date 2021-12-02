Япония отменяет финал Гран-при по фигурному катанию

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ страны для иностранцев. Он отметил, что ограничения вводятся как экстренные до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте коронавируса. Требование вступает в силу с 30 ноября.