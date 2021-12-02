Коронавирус: помогут ли белковые вакцины справиться с пандемией?

Некоторые люди до сих пор не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку не доверяют как эффективным новым мРНК-вакцинам компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, так и векторным вакцинам, разработанным AstraZeneca и Johnson & Johnson. Часть скептиков ждет появления вакцины от коронавируса, созданной на основе белка, потому что эта технология очень надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша.

Первые белковые (или пептидные) вакцины от коронавируса, вероятно, будут одобрены в ЕС через несколько недель. Они тоже обеспечивают хорошую защиту от коронавируса, но вызывают меньше побочных эффектов, чем препараты, которые уже используются.

Белковые вакцины нужны для вакцинации в бедных странах

Белковые вакцины срочно необходимы для ускорения всемирной кампании вакцинации. Богатые страны в настоящее время заняты закрытием пробелов в вакцинации и бустерными прививками настолько, что слишком часто забывают: в государствах с низким уровнем доходов вакцинирована лишь малая часть населения.

Вакцины, созданные на основе белков, могут внести чрезвычайно важный вклад в борьбу с пандемией, потому что они сравнительно дешевы в производстве и их гораздо легче транспортировать и хранить при температуре от 2 до 8 °C, чем замороженные мРНК-вакцины. Кроме того, в ближайшем будущем появится возможность производить белковые вакцины в развивающихся странах с жарким климатом. Все это может оказаться очень полезным для кампаний вакцинации в регионах с неразвитой инфраструктурой.

Многообещающие кандидаты