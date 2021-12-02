02.12.2021, 06:10
Фанаты ЦСКА покинут стадион во время матча с ”Крыльями” в знак протеста
Фото: Scanpix
Представители фанатской организации ЦСКА ”Люди в черном” в знак протеста покинут стадион во время матча против ”Крыльев Советов” в 17-м туре РПЛ.
”Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с ”Зенитом”, фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!
Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности”, — говорится в сообщении болельщиков ЦСКА.