Фанаты ЦСКА покинут стадион во время матча с ”Крыльями” в знак протеста

”Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с ”Зенитом”, фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности”, — говорится в сообщении болельщиков ЦСКА.