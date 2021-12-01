На депутата латвийского парламента решили завести дело за шпионаж в пользу России

Прокурор Юрис Лочмелис подтвердил агентству LETA, что ведет уголовный процесс, который он получил от СГБ с просьбой начать уголовное преследование Адамсонса и еще одного лица.

Учитывая, что Сеймом просьба о выдаче Адамсонса еще не рассмотрена, прокурор в настоящее время не называет статью или статьи Уголовного закона, по которым должно быть начато уголовное преследование депутата.

Регламент Сейма гласит, что Сейм принимает решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении члена Сейма, на его арест, обыск или другое ограничение его свободы на основании доклада комиссии по мандатам, этике и заявлениям. До сих пор в большинстве случаев Сейм давал разрешение на процедуру уголовного преследования в отношении подозреваемых депутатов, но были и противоположные исходы голосований.

Как сообщалось ранее, суд дал санкцию на арест Адамсонса в начале июня, и с тех пор попытки изменить меру пресечения для него не принесли успеха.

10 июня Сейм большинством голосов дал разрешение на обыск по месту жительства и работы депутата Адамсонса, на его задержание, арест и другие меры пресечения, а также на осмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 85 Уголовного закона. По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.

По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии.